Im Video: AirPods finden unter iOS 10.3, Night Shift in macOS 10.12.4

Zwei Videos bringen Euch interessante Neuerungen unter iOS 10.3 und macOS Sierra 10.12.4 näher.

Night Shift kommt für den Mac: Die praktische Funktion schraubt die Blautöne des Displays zurück, um die Augen bei Dunkelheit bzw. Nacht zu schützen. Auch das Einschlafen soll danach leichter fallen.

Apps wie f.lux, die ähnliches verrichten, sind schon länger bekannt. Doch ab macOS 10.12.4 gibt es die Funktion auch offiziell von Apple.

So aktiviert Ihr Night Shift

Öffnet die Benachrichtigungsleiste

Scrollt nach oben

Aktiviert den Toggle-Button (über Nicht Stören)

Anpassungen erfolgen über die Systemeinstellungen

Night Shift im Video

Im zweiten Video könnt Ihr einen Blick auf die neue spannende AirPods-Option unter iOS 10.3. Beta 1 werfen. Wenn 10.3 für alle Nutzer bereitsteht, können alle AirPods-Besitzer die Funktion nutzen:

Dazu wurde Find my AirPods zum Suchen der Kopfhörer via Bluetooth in die ‚Mein iPhone Suchen‘-App eingebaut.

Die 15 wichtigsten Neuerungen von iOS 10.3 gibt es zum Nachlesen hier bei iTopnews.