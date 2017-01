i-mal-1: Alles Wissenswerte rund um LTE

LTE ist der Top-Standard bei Handy-Netzen. Dieses i-mal-1 bringt alle Infos zum Thema.

Jedes iPhone hat es schon seit langem: LTE. Kurz für „Long Term Evolution“ (dt. etwa „Entwicklung über lange Strecken“) ist es der schnellste, international anerkannte Standard zum Übertragen von Daten über Handynetze.

„Erfunden“ wurde LTE offiziell beim Mobile World Congress 2008 in Barcelona. Dort präsentierte der Netzwerkausrüster Ericsson 2008 zum ersten Mal eine Ende-zu-Ende-Verbindung mit LTE auf Mobilgeräten.

LTE ist der Grund dafür, dass Ihr unterwegs problemlos Videos gucken und große Webseiten öffnen könnt – sofern Euer Handy-Vertrag es mitmacht.

Seit 2010 wird LTE auch in Deutschland angeboten. Viele User haben – vielleicht sogar ohne dass sie es wissen – bereits einen LTE-Vertrag oder die Chance, einen zu bekommen. Da sich auch das neue iPhone 7/7 Plus natürlich auch auf LTE versteht, findet Ihr in der Folge alle relevanten Tipps zum Thema.

Was muss ich über LTE wissen?

Zunächst zum Namen: LTE wird häufig auch als „4G“ bezeichnet. Das bezieht sich aber auf den gleichen Standard. Es geschieht in Abgrenzung zum vormals schnellsten Datenweg, dem sogenannten 3G. Nach diesem wurde 2008 das iPhone 3G benannt, das das erste mit 3G kompatible iPhone war.

Neben den Namen und bisher genannten Fakten ist vor allem wichtig zu wissen, wie schnell LTE im Vergleich zum „Vorgänger“ 3G ist. Auf den Punkt gebracht: Extrem viel schneller.

Bis zu 300 Megabit pro Sekunde und damit bis zu zweimal so viele Daten wie mit 3G kann LTE bei einer guten Verbindung laden.

Wann brauche ich LTE?

LTE sollte daher immer in Betracht gezogen werden, wenn Ihr viel unterwegs seid und dabei nicht auf eine stabile Internet-Verbindung verzichten wollt oder könnt. Hakelig wird es mit LTE erst bei intensiven Online-Games. Alles andere wird mit dem Standard problemlos laufen.

Aufgrund der Tatsache, dass die Antennen der LTE anbietenden Firmen noch nicht überall in Deutschland aufgerüstet worden sind, solltet Ihr allerdings bei der Entscheidung die Gegend, in der Ihr wohnt bzw. das mobile Netz nutzen wollt, berücksichtigen.

Bei dem einen oder anderen Anbieter sind die Verbindungen vor allem in (Überland-)Zügen, abgelegeneren Orten, teilweise aber auch Städten von rund 50.000 Einwohnern und weniger teilweise noch problematisch.

Informiert Euch in Foren und/oder lokalen Geschäften bzw. bei LTE-Usern im Bekanntenkreis also über die Verbindungsqualität in Eurer Umgebung. Sonst greift Ihr womöglich zu einem unnützen Vertrag.

Wie teuer ist LTE?

Die gute Nachricht ist aber, dass große Telekommunikations-Unternehmen weiter auf LTE aufrüsten. In Deutschland machen das zurzeit die Telekom, Vodafone, 1&1, O2 und E-Plus – wobei die letzten beiden seit der Übernahme von E-Plus durch O2s Überfirma Telefonica geschlossen agieren.

Sogenannte „Billig-Anbieter“ wie debitel oder blau haben LTE ebenfalls im Programm, doch es läuft bei ihnen auch immer über die Netzwerke dieser vier/fünf Unternehmen.

LTE-Datenpakete sind je nach Abo-Modell als Flatrate integriert oder auf ein bestimmtes Kontingent limitiert. Wird bei letzteren Versionen eine bestimmte MB-Anzahl von via LTE geladenen Daten überschritten, drosselt Euch der Anbieter den Speed auf 3G oder noch langsamere Verbindungen. Eine Vergleichs-Übersicht der wichtigsten LTE-Tarife findet Ihr zum Beispiel auf dieser Seite.

LTE Advanced geht einen Schritt weiter

Drei der deutschen Anbieter haben seit 2014 sogar noch ein Spezial-Angebot für Nutzer parat, denen das Internet nie schnell genug sein kann: LTE-Advanced. Telekom, O2 und Vodafone haben mit dieser mit Aufpreisen verbundenen Technologie Datenraten von bis zu 375 Mbps zu bieten – in Zukunft vielleicht noch mehr.

Wie schnell die nächsten Rekorde dabei geknackt werden können, hängt von der Ausweitung des Handy-Netzes ab. Auf jeden Fall ist LTE weiter im Aufwind (Foto: 123rf.com/profile_applesunday).

Eure Erfahrungen mit LTE? Wer ist gezwungermaßen noch mit 3G unterwegs?