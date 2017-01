Hülle Hülle Hülle! Euer iPhone 7 macht Mode

Zubehör-Spezialist Twelve South will iPhone-Hüllen zum Modeartikel machen.

Und das klappt offenbar bestens: Die neuen Hüllen fürs iPhone 7 nennen sich „RelaxedLeather“ und können mit der Qualität handgefertigter Lederschuhe oder Brieftaschen allemal mithalten.

Im Angebot sind fünf Farben, die Ihr oben sehen könnt. Es gibt jede Farbe in vier Varianten – fürs iPhone 7 und 7 Plus, und außerdem jeweils mit Tasche z.B. für die Kreditkarte, und ohne Tasche. Ohne die Tasche zahlt Ihr 39,99 Dollar, mit Tasche sind es 49,99 Dollar.

Jede Hülle soll dank Handarbeit einmalig sein, innen hält ein Microfiber-Überzug Euer iPhone in kratzerfreier Bestform. Mit der Zeit altern die Hüllen, Ihr seht einen dunkleren Ton, und es bilden sich Schatten. Doch genau so muss das bei solchen hochwertigen Lederwaren auch sein. Die Hülle steht an der Front etwa einen Millimeter über. Genau dieser Millimeter schützt den Bildschirm bei einem Sturz optimal, das haben jetzt auch Tests bestätigt.

Versand auch nach Deutschland

Bestellen könnt Ihr hier auf der Website von Twelve South. Die Firma verschickt auch nach Deutschland, die Versandkosten wurden bei unserem Test allerdings nicht angezeigt. Vielleicht habt Ihr mehr Glück.

Update zu den Versandkosten: DHL Express gibt es für 17,52 Dollar, FedEx International Priority für 20,19 Dollar. Was rund 16 Euro bzw. 19 Euro entspricht.