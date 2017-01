Huawei will weltgrößter Smartphone-Hersteller werden

In nur vier Jahren möchte Huawei zum größten Smartphone-Hersteller werden.

Die chinesische Firma konnte in jüngster Vergangenheit bereits einen beeindruckenden Senkrechtstart hinlegen. Inzwischen ist man in China, Portugal und den Niederlanden die Nummer 1 – und weltweit im Sschnitt auf Platz 3. Die nächsten Ziele: Bis 2021 Apple und Samsung zu überholen und an die Spitze aufzusteigen.

Huawei will in 4 Jahren auf Platz 1

In Finnland konnte Huawei Anfang 2016 zehnmal mehr Smartphones absetzen als Apple. Der größte Knackpunkt aktuell ist der Einstieg in den US-Markt, wo der chinesische OEM es noch nicht einmal in die Top 10 geschafft hat. Jetzt möchte man sich jedoch mit Mobilfunkanbietern zusammentun, um für bessere Absätze zu sorgen, wie MacRumors berichtet.