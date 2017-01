„Homeland“: Staffel 6 neu bei iTunes, Staffel 1 – 5 zum Tiefstpreis

„Homeland“ gehört für mich zu den besten Serien aller Zeiten. Staffel 6 hat jetzt begonnen.

Seit dem gestrigen Sonntag zeigt der US-Sender Showtime die neue Season um CIA-Agentin Carrie Mathison, gespielt von Claire Danes.

Deutsche TV-Zuschauer dürfen sich freuen: Ab sofort gibt es die 6. Staffel neu bei iTunes – in der Originalversion oder mit deutschen Untertiteln.

Jede Woche gibt es eine neue Folge. Ihr könnt natürlich auch den Staffelpass kaufen. Er ist unterm Strich etwas günstiger als der Kauf aller Einzelfolgen.

„Homeland“ hat in fünf Staffeln bisher auch deshalb begeistert, weil der spannende Plot sich sehr zeitnah am politischen Weltgeschehen bewegt. In der neuen Season werden die USA von einem neuen Präsidenten gelenkt. Und zufällig wird Donald Trump am Freitag sein Amt antreten.

Staffeln 1 bis 5 zum Start von Staffel 6 günstiger

Vielleicht ist die Nähe zum aktuellen Zeitgeschehen auch gar kein Zufall: Zuletzt wurde kolportiert, dass sich die „Homeland“-Macher immer wieder mit Vertretern der CIA und der Regierung treffen, damit ihre Serie so realistisch wie bisher bleibt.

Für mich ist jedenfalls der Fernsehabend schon gerettet. Da ich alle fünf Staffeln gesehen habe, kann ich die Folge 1 der 6. Staffel kaum erwarten. PS: Die Vorgängerstaffeln sind zum Start von Season 6 günstiger bei iTunes erhältlich. Sie kosten nur noch je 9,99 Euro und sind – aus meiner Sicht – ein Must-Have.

Die reduzierten Staffeln 1 bis 5 im Überblick