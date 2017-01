Hello from the other side: Mac feiert Jubiläum

Heute vor 33 Jahren gab es erstmals das berühmte „Hello“ auf einem Computerbildschirm zu sehen.

Denn am 24. Januar 1984 ist der erste Macintosh in den Handel gekommen.

Steve Jobs‘ legendärer Rechner brachte erstmals ein grafisches Interface und eine Mouse auf den Massenmarkt – und definierte damit den Computer, wie wir ihn heute kennen. Die Geschichten rund um den ersten Mac sind längst legendär.

McIntosh statt Macintosh

Sein geistiger Vater Jef Raskin wollte ihn eigentlich McIntosh nennen. Wenn er sich gegen Steve Jobs durchgesetzt hätte, würden wir heute womöglich vor dem McBook und vor dem iMc sitzen. Alles Weitere lest Ihr in einer sehr hübschen Geschichte in Cult of Mac. Und das Jubiläums-Video mit der berühmten Präsentation von Mr. Jobs himself dürft Ihr natürlich nicht verpassen.

(YouTube)