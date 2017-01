HealthKit: Apple vertreibt neues Diabetes-Messgerät „One Drop“

Mit dem Medizin-Kit von One Drop können Diabetes-Patienten HealthKit verwenden.

Apple vertreibt das Kit ab sofort, vorerst in seinen US-Apple-Stores. Das Kit trägt den Titel One Drop Chrome und ist ein dreiteiliges Set. Das erste Tool für die Blutentnahme arbeitet dabei wie jedes reguläre Diabetes-Gerät: Es nimmt einen kompakten Blutstropfen ab, welcher dann auf einem Teststreifen platziert wird, dem zweiten Teil.

In das dritte Teil, das Auswertungsgerät, werden Teststreife dann eingelegt. Es ist dieses letzte Messgerät, welches nach der Auswertung die Blutdaten per Bluetooth ans iPhone oder iPad übertragen kann.

Dazu gibt es eine kostenlose App von One Drop. Diese bereitet die mit der Zeit gewonnenen Infos auf und zeigt sie grafisch an.

In diese werden kritische Phasen mit zu hohen oder zu niedrigen Werten farblich hervorgehoben, Essenstypen überwacht und einiges mehr. Via HealthKit können all diese Statistiken natürlich auch an behandelnde Ärzte übermittelt werden.

Direktvertrieb von Apple USA

Das Hardware-Kit gibt es direkt im Apple Online Store zu kaufen, vorerst allerdings nur in den Staaten. Neben dem Kit, das dank des mitgelieferten Lederetuis perfekt in die Hosentasche passt, gibt es auch noch ein Abo-Modell für die Teststreifen.

Das Kit selbst kostet bei Apple 99,95 US-Dollar. Das Abo-Modell direkt bei One Drop wird mit 39,95 US-Dollar im Monat veranschlagt, wobei dann der Kit-Preis auf einmalige 79,95 US-Dollar reduziert wird. Wenn das Kit in Deutschland verfügbar ist, aktualisieren wir diese Meldung natürlich.