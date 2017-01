Gerücht: Apple und Foxconn prüfen Milliarden-Investition in USA

Der neue US-Präsident Donald Trump hat zahlreiche wirtschaftspolitische Maßnahmen auf seiner Agenda.

Unter anderem hatte Trump bereits im Wahlkampf Strafzölle für Produkte angekündigt, die nicht in den USA produziert, aber dort verkauft werden. Insofern könnte eine Umsetzung dieses Plan auch Apple betreffen.

Gerüchteweise bereiten sich viele Unternehmen, darunter auch Apple und Foxconn darauf vor, dass Trump solche Maßnahmen umsetzt. Nikkei Asian Review will in diesem Zusammenhang erfahren haben, dass Apple und Foxconn über eine 7 Milliarden US-Dollar schwere Investition in eine Display-Fabrik in den USA nachdenken.

Angeblich könnten dort bis zu 50.000 neue Jobs geschaffen werden. Eine weitere Fabrik plane Foxconn angeblich in Pennsylvania. Zum jetztigen Zeitpunt also Spekulation, denn eine Bestätigung dieser Pläne steht von offizieller Seite aus.

Würden Kunden Preisaufschläge zahlen?

Foxconn sieht die USA-Pläne laut dem Report eher skeptisch. Es müsse sich zeigen, ob Kunden in aller Welt auch bereit sein, höhere Preise zu zahlen, wenn die Produktion in die USA verlagert würde. Für einige Geräte könnten dann angeblich bis zu 500 Dollar Preisaufschlag anfallen, auch wenn sie nicht besser als ein 300-Dollar-Smartphone arbeiten würden…

Wärt Ihr bereit, mehr für ein iPhone zu zahlen, wenn es „made in the USA“ ist?