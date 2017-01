Die besten neuen Spiele-Apps in der Übersicht (KW 3/17)

Donnerstag ist Spiele-Tag im App Store. Wir filtern die besten Neuerscheinungen für Euch heraus.

Mit Direkt-Links geht’s gleich rein in die kompakte Übersicht.

Harvest on Jupiter: Zu meditativer Musik konstruiert Ihr in diesem SciFi-Puzzler geometrische Bäume mittels Energiestrahl. Dabei müsst Ihr viel balancieren – und trotzdem hilft es Euch, zur Ruhe zu kommen.

Red’s Kingdom: Ein grafisch höchst detailreiches Kinderspiel, das auch für Erwachsene spannend ist. Als kleiner Fuchs streift Ihr durch eine Natur-Welt und löst interessante Rätsel.

Red's Kingdom Spiele universal Keine Bewertungen 206 MB 4,99 €

Alien Wall: Hier kombiniert Ihr die beiden Retro-Klassiker Brick Breaker und Space Invaders. Ohne In-App Käufe verfügt Ihr über ein großes Arsenal an Waffen, das das Game immer von neuem interessant machen.

Z-Exemplar: Im Röhrenscheiben-Look gehalten, erinnert dieser Shooter mit fast 1000 Leveln an alte Spielhallen-Klassiker.

Z-Exemplar Spiele universal Keine Bewertungen 117 MB 3,99 €

Flight Unlimited 2K17: Mit 13 speziell modellierten Maschinen könnt Ihr in der neuen Mac-Auflage des bekannten Flugsimulators über Las Vegas, die Schweiz und andere Ländern schweben.

ChocoRun2: In 50 Leveln jagt Ihr in diesem trashigen Runner einen Block Schokolade durch eine leicht skurrile Süßigkeiten-Welt.

ChocoRun2 Spiele universal Keine Bewertungen 140 MB 1,99 €

Mephisto: Zeitlich knapp bemessen, dafür aber sehr intensiv ist dieses textbasierte Abenteuer, in dem Ihr als Spieler innerhalb einer Stunde Gameplay Rätsel und Mysterien auflöst.

Mephisto Game Spiele universal Keine Bewertungen 215 MB 0,99 €

Endless-A Lost Note: Ein Premium-Spiel aus China, in dem Euer Hauptcharakter im Jump’n’Run-Stil seine Abenteuer durchlebt.

Yuri: Der kleine Forscher Yuri wacht nachts in einem Wald voller Monster auf. Ihr helft ihm jetzt auch auf dem Mac dabei, in zehn Leveln all diese wunderbar gezeichneten Lebewesen zu entdecken.

Yuri Spiele Keine Bewertungen 182 MB 2,99 €

Yuri Spiele universal Keine Bewertungen 213 MB 2,99 €

WarFriends: Mithilfe einer Online-Verbindung fetzt Ihr Euch als Einzelspieler oder im Team im neuesten Game von Chillingo in Straßen-, Wüsten und anderen Szenerien.

WarFriends Spiele Keine Bewertungen 583 MB Gratis

Sky Dancer: Ein neuer Runner, der aus der Liebe zum iOS-Klassiker Temple Run entstanden ist. Endlose Weiten mit einem riesigen Horizont erwarten Euch.