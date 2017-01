Das Team hinter erstem iPhone trifft sich wieder

Das Entwickler-Team des ersten iPhone hat sich zur Feier des 10. Geburtstags versammelt.

Erfahren hat es die Welt durch ein Foto, das Apple-Mitarbeiter Imran Chaudhri auf Instagram gepostet hat. Dort ist er mit fünf Kollegen aus dem ehemaligen Team bei Apple zu sehen. Ebenfalls dabei: das Ur-iPhone selbst.

Die anderen fünf Team-Mitglieder sind Freddy Anzures, Bas Ording, Marcel van Os, Steve Lemay und Mike Matas. Jeder von ihnen hat damals wichtige Dinge zum ersten iPhone beigetragen, wie Cult of Mac zusammengetragen hat.

Sechs Männer, viele Features

So hat Anzures etwa eine Tonaufnahme aus College-Zeiten gefunden, die zur weltbekannten Sound des Slide-to-Unlock-Feature wurde. Ording, der jetzt bei Tesla arbeitet, hat das Copy-and-Paste-Feature entworfen. Auch van Os ist für viele Dinge, etwa Visual Voicemail oder kabelloses Bezahlen, verantwortlich.

Welche Geschichten die teilweise immer noch bei Apple arbeitenden Entwickler ausgetauscht haben, ist natürlich nicht bekannt. Doch es dürfte einiges an Nostalgie in der Luft gelegen haben – zumindest regt der schwarzweiße Filter des Upload diesen Eindruck an.