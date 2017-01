Das iPhone wird heute 10: „Wir machen Geschichte“ (Video)

Heute vor 10 Jahren hat Steve Jobs das iPhone vorgestellt. Wir erinnern an diesen Tag.

9. Januar 2007: Apple lädt im Rahmen der Macworld-Messe zur Keynote ins Moscone Center in San Francisco ein. Zuvor geistern durch das Netz bereits viele Gerüchte, dass Apple ein eigenes Smartphone vorstellen könnte.

Jobs leitete die Keynote mit folgenden Worten ein:

„We’re going to make some history together today.“

Seine entscheidenden Sätze:

„Heute stellen wir Ihnen drei revolutionäre Produkte vor: Das erste ist ein Breitbild-iPod mit Touchscreen. Das zweite ist ein revolutionäres Mobiltelefon und das dritte ist ein neues, bahnbrechendes Internet-Kommunikationsgerät.“

Im Saal war die Verwirrung groß. Hatte Jobs gleich drei Geräte im Gepäck? Die Antwort auf diese Frage: revolutionär!

„Kapiert ihr es? Das sind nicht drei verschiedene Geräte. Das ist EIN Gerät. Wir nennen es: iPhone. Heute wird Apple das Telefon neu erfinden.“

Die Bedienung per Finger auf dem riesigen Touchscreen war vollkommen neu. Niemand hatte je zuvor eine Kontaktliste mit einem Wisch nach unten gescrollt oder per Geste in ein Bild hineingezoomt. Das erste iPhone OS begeisterte sowohl Fans als auch Kritiker mit seinem üppigen Funktionsumfang, seinem schlichten Design und seiner intuitiven Bedienung. Im untern verlinkten eBook könnt ihr iPhone OS 1 selbst noch einmal bedienen.



Nachdem das iPhone zehn Monate nach der Vorstellung endlich in den deutschen Apple Stores und Telekom-Shops erhältlich war, gab es nach anfänglicher Euphorie auch die erste Kritik. Das Gerät konnte nur das langsame Edge-Netz nutzen und war nicht in der Lage, Videos aufzunehmen. Trotzdem war das Gerät ein Meilenstein in der Technik-Geschichte und führte nicht nur Apple, sondern die ganze Welt, uns alle, in eine neue Ära.

Die 14 entscheidenden Minuten von Steves Keynote zum ersten iPhone seht Ihr jetzt im Video. Happy birthday, iPhone!