Das iPhone wird 10: Bist du iPhone-Experte? Mitraten und gewinnen

Mit diesen zehn Fragen könnt Ihr am 10. iPhone-Geburtstag Euer Wissen auf die Probe stellen.

Das iPhone ist vielleicht DAS Tech-Gadget, über das am meisten auf der Welt gesprochen und geschrieben wird. Dennoch birgt seine Geschichte immer noch Geheimnisse und interessante Überraschungen.

Mit zehn solcher Fakten wollen wir Euch nun auf die Probe stellen. Wir haben zum 10. Geburtstag des iPhones 10 Quiz-Fragen zum iPhone für Euch.

Testet jetzt Euer iPhone-Expertenwissen

Hier sind zehn knifflige Quiz-Fragen rund ums iPhone. Bei den ersten neun Fragen könnt Ihr Euer Experten-Wissen testen. Ganz unten findet Ihr die Masterfrage, die 10. Frage, mit der Ihr gewinnen könnt. Alle Antworten auf die Quizfragen gibt es morgen bei uns – und dazu den Gewinner der Masterfrage…

Hier die ersten neun Quizfragen

1. Welche Farbe hatte das iPhone 3G im ersten Spot nach der Präsentation durch Steve Jobs?

a) schwarz

b) weiß

c) keine, es war in einer Hülle

2. Welchen Song spielte Steve Jobs bei der ersten Demo der iPod-Funktion im ersten iPhone?

a) Green Day: American Idiot

b) Metallica: One

c) Talking Heads: Take me to the River

3) Wieviele Pixel pro Zoll (ppi) verzeichnete das erste Retina-Display in einem iPhone?

a) 320 ppi

b) 326 ppi

c) 330 ppi

4) Zwischen wievielen Farben könnt Ihr zurzeit beim iPhone-Kauf wählen?

a) 4

b) 5

c) 6

5) Ab wann wurde das erste iPhone in Österreich verkauft?

a) 16. November 2007

b) 14. März 2008

c) 21. April 2008

6) Wie hoch ist die Statusleiste am oberen Rand beim iPhone?

a) 4 mm

b) 5 mm

c) 6 mm

7) Wann beendete Apple den Support fürs iPhone 4 aus 2010?

a) am 31. Dezember 2014

b) am 30. September 2015

c) am 31. Oktober 2016

8) Welchen Codenamen soll das iPhone 8, das 2017 erscheint, angeblich bei Apple intern haben?

a) Ferrari

b) Lamborghini

c) Testorossa

9) Wieviele iPhones verkaufte Apple im Jahr 2007 insgesamt?

a) 1.389.000 Millionen Geräte

b) 5.775.000 Millionen Geräte

c) 8.231.000 Millionen Geräte

Hier die Masterfrage für unser Gewinnspiel:

Um wieviel dünner ist das heute schmalste 12“ MacBook an seiner dünnsten Stelle im Vergleich zum ersten iPhone?

a) 8,1 mm

b) 4,5 mm

c) 9,0 mm

Sendet die richtige Antwort (a, b oder c) bis heute, 9. Januar 2016 um 23.59 Uhr, im Betreff an info@iTopnews.de

Wir suchen drei Glückliche, die jeweils eine iTunes-Karte im Wert von 25 Euro für den deutschen App Store gewinnen. Die drei Karten werden unter allen Einsendern mit dem richtigen Lösungs-Buchstaben der Masterfrage verlost.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Apple ist weder Sponsor noch Veranstalter dieses Gewinnspiels. Pro Einsender ist nur eine Mail erlaubt.