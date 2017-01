Das iPhone wird 10: Alle Top-Modelle – welches Design liebt Ihr?

Das iPhone wird heute 10. Wir würdigen die wichtigsten Modelle und Designs neben dem 1. iPhone.

Es wurde im Juli 2008 vorgestellt und erhielt ein neues Design aus Kunststoff. Mit 12,3 mm war’s etwas dicker als sein Vorgänger und in Schwarz oder Weiß erhältlich.

Hardwaretechnisch gab es bis auf die Unterstützung des 3G-Netzes kaum Verbesserungen. Die größte Neuerung lag in der Software: der App Store wurde gestartet.

Nun konnten auch Drittanbieter Apps für das iPhone schreiben. Die Sicherheit blieb durch den App Store und das geschlossene System dabei nicht auf der Strecke. Durch die Apps boten sich nun viel mehr Möglichkeiten und das iPhone wurde zum Werkzeug für fast jede Alltagssituation. Durch einen viel günstigeren Preis und den Verkauf in 22 Ländern wurde das iPhone 3G zum Kassenschlager.

Mit dem iPhone 3GS beseitigte Apple viele Schwächen der Vorgänger. Es war wesentlich schneller, besaß einen digitalen Kompass und eine 3-Megapixel- Kamera, die nun auch Videos aufnehmen konnte.

Mit iPhone OS 3 war es nun auch möglich, Inhalte zu kopieren und einzufügen, MMS zu verschicken und das System mittels Spotlight zu durchsuchen. Auch eine Sprachsteuerung und In-App-Käufe waren neu.

Mit dem iPhone 4 stellte Steve Jobs im Juni 2010 eines der schönsten und innovativsten iPhones aller Zeiten vor. Das Gerät erhielt ein vollkommen neues Design aus Glas und Edelstahl und war dadurch sehr robust und edel.

Es war mit 137 Gramm etwas schwerer als sein Vorgänger, aber mit 9,3 Millimetern Dicke das dünnste Smartphone der Welt.

Gegen die zunehmende Konkurrenz konnte sich das iPhone 4 durch seinen schnellen Prozessor, seine 5-Megapixel-Kamera mit HD-Videos und das erstaunliche Retina-Display durchsetzen. Die Auflösung des Bildschirm ist bis heute kaum verändert und machte die Bedienung des iPhones deutlich angenehmer. Steve Jobs sagte über das Retina-Display:

„Once you use a Retina Display, you can’t go back.“