„Computer“ statt „Alexa“: amzecho hat gute Tipps für Amazon Echo User

Viele Leser senden uns Mails und teilweise auch Videos zu ihrem neuen Amazon Echo.

iTopnews berichtete zuletzt am 12. Januar über eine neue Auslieferungswelle in Deutschland. Etliche Vorbesteller können ihre Einladungen seit einer Woche endlich in reale Geräte umwandeln.

Tricks und Antworten für Echo-Neubesitzer

Bei dieser Gelegenheit ein Tipp: Wer den Echo intensiver nutzt, sollte sich die Website amzecho.de, das inoffizielle deutsche Echo-Forum, einfach mal bookmarken.

Hier könnt Ihr Euch von anderen Community-Mitgliedern austauschen. Auch der eine oder andere Tipp versteckt sich in dem Echo-Forum.

Unter anderem erwähnenswert: User DaBus entdeckte vor drei Tagen den Rollout eines neuen Updates, das zumindest auf einem unserer beiden Echos auch schon verfügbar ist. Version 4812 erlaubt es, Amazon Echo jetzt nicht nur mit „Alexa“, sondern auch mit „Computer“ anzusprechen. DaBus schrieb seinerzeit:

„Das neue Update erlaubt das Ansprechen mit dem Rufnamen „Computer“. Es wird automatisch per WLAN verteilt.“

Ihr findet auch Tricks und Hinweise zu Themen wie „Kaffeemaschine über Echo steuern“ oder „TV über Alexa ohne Hub steuern“. Schaut also einfach mal nach, ob die Aktualisierung bei Euch schon verfügbar ist oder in den nächsten Stunden kommt. Und wie gesagt: ein Bookmarken von amzecho kann sich für Echo-Neubesitzer lohnen.

Star-Trek-Fans hatten „Computer“ gefordert

Und für Star-Trek-Freaks auch. Denn genau die hatten „Computer“ wochenlang als Ansprech-Option gefordert, als Hommage an die alten Star-Trek-Filme…