Boom der Sprachassistenten: 2017 Siri-Gadget von Apple?

Eine Studie prognostiziert hohe Verkaufszahlen sprachgesteuerter Geräte für 2017.

Wer dem neuesten Bericht der Forschungsstelle VoiceLabs Glauben schenkt, dem wird schnell klar, was aktueller Trend in der Tech-Industrie ist: Gadgets, die primär mit Sprachbefehlen gesteuert werden. Amazon Echo, Google Home, Apples AirPods – die Liste wird immer länger.

Und parallel offenbar auch das Kundeninteresse: 24,5 Millionen primär sprachgesteuerte Geräte sollen 2017 laut VoiceLabs abgesetzt werden. Im Jahr 2015 waren es gerade mal 1,7 Millionen, letztes Jahr 6,5 Millionen.

Amazon Marktführer in diesem Bereich

Mit den Echo-Lautsprechern, die mit dem digitalen Assistenten Alexa ausgestattet sind, ist Amazon in diesem Bereich Marktführer. Das werde sich wohl auch 2017 nicht ändern, da kaum ein von VoiceLabs befragter User nach dem Echo-Kauf überlegte, auf andere Produkte umzusteigen.

Mit den AirPods ist auch Apple Teil der Studie, allerdings eben nur mit eingeschränkten Möglichkeiten durch Sprachbefehle. Technologisches wie gewinnbringendes Potential liege unter der Prämisse der Sprachsteuerung vor allem im Smart-Home-Bereich.

VoiceLabs: „Apple mit neuem Sprachsteuerungs-Gadget in 2017“

Wenn Cupertino aber in diesem Segment wirklich mitmischen will, muss offenbar eher ein eigenes Heimautomatik-Gadget mit Siri von Apple kommen – und genau das sagt die VoiceLabs-Studie abschließend auch für dieses Jahr voraus, in Sachen Features aber ohne Konkretisierung.

Wer von Euch nutzt den Amazon Echo mit Alexa? Wer hofft auf ein Siri-Gadget von Apple?