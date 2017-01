Beta 1 von watchOS 3.2 ist da – und das ist neu

Wird das heute wieder ein langer Beta-Abend? Auf jeden Fall geht’s mal los.

Drei Monate nach dem Release von watchOS 3.1 und eine Woche nach der Veröffentlichung von watchOS 3.1.3 für alle User hat Apple soeben an Entwickler die Beta 1 von watchOS 3.2 an Entwickler verteilt. Eine Public-Beta gibt es bei watchOS generell nicht.

Was bringt watchOS 3.2 für alle Nutzer?

Nutzer können sich auf den „Theater Modus“ freuen. Er hindert den Screen daran, aufzuleuchten, wenn der Arm bewegt wird. Notifications kommen bei eingeschaltenem Theater-Modus dennoch rein, ein Druck auf die Digitale Krone zeigt sie bzw. reicht auch ein Tap auf den Bildschirm.

Zudem an Bord in watchOS 3.2: Siri-Kit – das bietet Watch-Besitzern die Option, Siri zu bitten, Nachrichten zu versenden, Bezahlungen loszuschicken, ein Ticket zu buchen oder einen Workout zu starten. Auch Anrufe und das Durchsuchen von Fotos werden mit Siri-Kit per Spracheingabe möglich.

Siri-Kit steht bereits seit iOS 10 zur Verfügung, auf der Watch wird Siri aber mit watchOS 3.2 neu sein.