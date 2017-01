AutoSleep überprüft mit Hilfe der Watch Euren Schlaf

Die App AutoSleep hilft Euch mit der Watch, besser zu schlafen.

Frisch auf Version 2.0 aktualisiert, arbeitet sie automatisch mit jeder Watch zusammen. Ihr müsst diese dafür, wie vielleicht zu erwarten, nicht beim Schlafen am Handgelenk haben. Die Watch verfolgt vielmehr die Dauer Eurer Schlafeinheiten vom Nachttisch aus.

Dazu tippt Ihr die Watch-App immer an, wenn Ihr schlafen geht, aufwacht und zwischen diesen beiden Momenten ruhelose Phasen habt, in denen Ihr wachliegt.

Statistiken mit Diagrammen und mehr

Mit der Zeit entsteht so eine auf dem iPhone hübsch aufbereitete Statistik Eurer Schlafzyklen, inklusive Diagrammen und Prozentwerten in Sachen Schlafqualität. Anhanddessen könnt Ihr bei starker Müdigkeit Anpassungen an Euren Schlafzeiten vornehmen.

Eine einfache Methode also, die jedoch sehr effektiv sein kann. Ähnlich intuitiv funktioniert auch die andere Gesundheits-App der Entwickler von AutoSleep: HeartWatch, ein erweiterter Pulsmesser, der Euch beim Überwachen Eures Herzens hilft. (AutoSleep ab iOS 10, ab iPhone 5, englisch)