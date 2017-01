Das iPhone wird 10: „Das Beste kommt erst noch“

10 Jahre – das haben wir heute früh bereits gewürdigt. Auch Apple spricht nun über das Jubiläum.

Tim Cook sagt zum 10. Geburtstag, das iPhone sei zu einem essenziellen Bestandteil im Leben der User geworden. Das Gerät definiere mehr denn je „wie wir kommunzieren, arbeiten und leben“. Sein Versprechen:

Die Kernsätze von Tim Cook:

“iPhone is an essential part of our customers’ lives, and today more than ever it is redefining the way we communicate, entertain, work and live. iPhone set the standard for mobile computing in its first decade and we are just getting started. The best is yet to come.”