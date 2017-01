Apple Watch als Classic Macintosh und mit Herzsensor-Armband

Frisches von der CES: Es gibt neues Watch-Zubehör von Elago und BACtrack.

Elago hat auf der CES 2017 in Las Vegas einen neuartigen Ständer für die Apple Watch präsentiert – im Look des ersten Classic Macintosh. Nostalgisch und durchaus etwas niedlich wird die Watch so beim Laden mit dem alten Mac-Design umrahmt.

In Schwarz und in Weiß ist der einfallsreiche Parkplatz für die Uhr erhältlich. Er kostet 12,99 US-Dollar beim amerikanischen Amazon.

Allerdings kommen noch ca. 60 US-Dollar Versandkosten drauf, weil das Gadget nur in den USA zu haben ist. Ein amerikanischer Freund, der einem beim Europa-Urlaub den Transport vergünstigst, hätte in diesem Fall also einiges für sich…

Skyn: Neues Watch-Armband von BACtrack

Doch nicht nur für Retrofreunde, auch für Aktivisten gibt es neues Watch-Zubehör: das Watch-Armband Skyn von BACtrack mit eingebautem Herzssensor. Vermutlich auch in Kooperation mit Apples Health-App sammelt dieser genaue Daten über Euren Herz, darunter auch eine des Alkoholgehalts.

Benachrichtigungen können bei zu hohen Werten ebenfalls aktiviert werden. Preis: 99 US-Dollar – vermutlich ab dem zweiten oder dritten Quartal 2017.