App des Tages: DOS-Hit DONKEY.APP neu für Watch und iPhone

Der Klassiker DONKEY.BAS wurde aktuell auf iPhone und Apple Watch veröffentlicht.

Das kleine Spiel, unsere heutige App des Tages, wurde 1981 von Microsoft-Gründer Bill Gates erfunden. Damals lief das DOS-Game noch unter BASIC auf PCs.

Jetzt also die Hommage, mit ähnlichem Ansatz: Euer Ziel ist es, die Autos so mit der Digitalen Krone der Watch oder per Tap auf dem iPhone zu navigieren, dass sie nicht mit den Eseln auf der Straße kollidieren.

Der Entwickler von DataMan hat das witzige Game neu aufgelegt und für das iPhone und die Apple Watch optimiert. Beachtet bitte: Dabei handelt es sich nicht 1:1 um den Klassiker. Johnny X hat ein paar neue Features wie zum Beispiel die Game-Center-Integration hinzugefügt.