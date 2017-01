Angeschaut: das neue HTC U Ultra und das HTC U Play

HTC hat heute offiziell seine neuen Smartphones präsentiert: HTC U Ultra und HTC U Play.

Die Taiwanesen nehmen nach zuletzt eher erfolglosen Jahren einen neuen Anlauf im Smartphone-Sektor. Nicht mit großem Werbe-Budget, aber im Februar von einer aufwändigeren Kampagne begleitet als in den vergangenen HTC-Jahren üblich.

Ein Blick über den Tellerrand. Wir konnten uns das U Ultra, in der Premiumklasse verortet, und das U Play, eher in der Mittelklasse angesiedelt, gestern einmal vorab in Berlin anschauen.

Vorab, auch wenn das gar nicht zur Debatte stand oder steht: Das hervorragende iPhone 7 Plus bleibt natürlich unser täglicher Begleiter.

U Ultra bewirbt sich im iPhone-Samsung-Galaxy-Segment

Beginnen wir mit dem U Ultra. Das 5,7″-Smartphone (iPhone 4,7″ bzw. 5,5″) bedient zum Marktstart Mitte Februar das iPhone-Samsung-Galaxy-Segment, wird 749 Euro (64 GB) bzw. 849 Euro (128 GB) kosten. Der Straßenpreis dürfte um einiges darunter liegen.

Generell steht U für „You“, die Zentrierung auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer. Dies übernimmt der HTC Sense Compagnion, ein etwas sperriger Name für einen eingebauten Sprachassistenten, der laut HTC aber auch zum Verkaufsstart so und nicht Siri Alexa anders heißen wird.

Sense Compagnion lernt im Laufe der Nutzung dazu, wird dann Anrufe auch annehmen oder ablehnen oder zum Beispiel als Wecker dienen. So weit, so bekannt. Sense Compagnion will den Nutzer aber auch per Sprachansage warnen, wenn der Akku zur Neige geht.

Kern des U Ultra ist ein zweiter Mini-Screen (2,05″/160x1040p) am oberen rechten Rand des Smartphones. Stellt Ihn Euch wie einen Ticker vor. Auch hier lehnt U Ultra. Was Ihr antippt (Wetter, Börsenkurse etc.) wird Euch wieder gezeigt. Was Ihr nicht beachtet, erscheint mit der Zeit im zweiten Display, aka Laufband, weniger oder gar nicht mehr.

Die Specs sind heutzutage State-of-the-Art: Qualcomm Snapdragon 821, QuadCore mit maximal 2,15 GHz, QuadHD-Display, 2560×1140 p, 12 MP Ultrapixel-2-Cam/Front 16 MP, Fingerabdrucksensor, 4 GB RAM, 64 GB Speicher, erweiterbar auf bis zu 2 TB mittels microSD. Der Akku liefert 3000 mAh aus, bis zu 26 Stunden Sprechzeit avisiert HTC, QuickCharge ist handelsüblich an Bord. Zum Einsatz kommt bei 64 GB Gorilla Glass 5, bei den 128 GB Saphirglas. Das U Ultra wiegt 170 Gramm.

Kein Kopfhöreranschluss mehr, wie beim Vorreiter iPhone

Zum Einsatz kommt USB-C, einen Kopfhöreranschluss hat HTC auch nicht mehr verbaut. Während vor Monaten noch allerorts über den Wegfall des Kopfhöreranschlusses gejammert wurde (bis heute übrigens!), macht HTC eine klare Ansage: Heutzutage müsse man keine großen Löcher mehr in Smartphones bohren. Sehen wir genauso ab. Der Zopf ist ab. Auch wenn die audiophile Kabel-Community zweifellos mit klanglichen Einbußen leben muss, Otto Normalhörer wird den Unterschied zwischen kabellos und kabelgebunden kaum bemerken.

Die Speaker konnten wir noch nicht in Action erlauben. HTC verspricht den bekannten HTC Boom-Sound, den Einsatz von vier Mikros und legt dem U Ultra ein Noisecancelling-Headset bei.

Die Verarbeitung wirkt hochwertig. Die Rückseite ist griffig und nicht rutschig. Das U Ultra liegt ordentlich in der Hand. Besonderen Wert legt HTC auf die Farben: Es schimmert und glänzt. Die Optionen: Brilliant Black alias Diamantschwarz, dazu Sapphire Blue, Cosmetic Pink und Ice White (was an Perlmutt erinnert), letztere eher für die jüngere Dame gedacht.

Fazit: Technisch verbaut HTC, was Stand jetzt möglich ist. Der dazulernende Sprachassistent Sense Compagnion muss sich aber erst noch beweisen, der zweite kleine Screen auch.

U Play bedient das mittlere Preissegment

Mit dem U Play wendet sich HTC eher an Kunden in der mittleren Preiskategorie, die auf manches verzichten können, etwa den zweiten Screen. Während das U Ultra 5,7″ bietet, ist das U Play mit 5,2″-FullHD-Display handlicher bei 145 Gramm. Der Sprachassistent ist für 449 Euro ebenfalls an Bord, das neueste Android Nougat wird später nachgeliefert. Es kommt nur beim U Ultra zum Einsatz, das U Play läuft unter Marshmallow.

Bei 3 GB RAM erwarten den Kaufinteressenten mindestens 32 GB Speicher (aufrüstbar ebenfalls auf bis zu 2 TB). Als Prozessor werkelt ein Helios P10 mit 2 GHz ActaCore-Rechneleistung. Der Akku ist mit 2500 mAh etwas schmaler als beim 3000er U-Ultra-Akku, QuickCharge ist aber garantiert, USB-C ebenfalls verbaut, auch hier wird auf den Kopfhöreranschluss verzichtet.

Das solide Mittelklasse-U-Play ist erst ab Ende Februar im Handel erhältlich, dann erst einmal in nur zwei Farben: Brilliant Black und Sapphire Blue. Pink und Weiß folgen ein paar Wochen später im März oder April.