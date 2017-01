78,3 Millionen verkaufte iPhone! Apple legt Rekordzahlen vor

Fürs Weihnachtsquartal (Oktober bis Dezember 2016) hat Apple neue Rekordzahlen veröffentlicht.

Hier die Finanz-Ergebnisse, die Apple soeben offiziell gemacht hat. Das Unternehmen liefert wie erwartet das beste Quartal der Firmengeschichte ab.

Analysten hatten im Vorfeld mit 76 Mio. verkauften iPhones bzw. 15,5 Mio. verkauften iPads und 5,6 Mio. verkauften Macs gerechnet.

78,4 Milliarden $

Vergleich Vorjahresquartal: 75,9 Milliarden $

17,9 Milliarden $

Vergleich Vorjahresquartal: 18.4 Milliarden $

78,3 Millionen Geräte

Vergleich Vorjahresquartal: 74,8 Millionen

13,1 Millionen Geräte

Vergleich Vorjahresquartal: 16,1 Millionen

5,4 Millionen Geräte

Vergleich Vorjahresquartal: 5,3 Millionen

“We’re thrilled to report that our holiday quarter results generated Apple’s highest quarterly revenue ever, and broke multiple records along the way. We sold more iPhones than ever before and set all-time revenue records for iPhone, Services, Mac and Apple Watch.“