2017 nur ein einziges iPhone 8, aber zwei iPhone 7s?

Das kommt uns bekannt vor: Das iPhone 8 soll in einer 5,8″ OLED-Version erscheinen.

Jüngsten Gerüchten zufolge wird das Display dabei über den Rand des Geräts gewölbt sein, wie es bereits von Samsungs Edge-Phones bekannt ist.

Front-Kamera, Telefon-Lautsprecher und Touch ID könnten somit in den Bildschirm „eingebettet“ sein. Spezielle Sensoren, zu denen Details fehlen, sollen auch in dem Premium-Modell verbaut sein. Auch von einer Gesichtserkennung ist die Rede, jedenfalls in der Fantasie eines bisher eher unbekannten Analysten.

iPhone 8 mit Edge-Screen und mehr

Die beiden kleineren Versionen mit 4,7″ und 5,5″ sollen allerdings den Namen iPhone 7s tragen, besagen neueste Spekulationen. Ob auch hier OLED Bildschirme verwendet werden, wurde angeblich von Apple noch nicht final entschieden.

Das hängt wohl unter anderem auch davon ab, ob die Hersteller genügend Panels liefern können. Und wie Hamsterkäufe der Konkurrenz ausfallen – iTopnews.de berichtete. Die Modem-Chips sollen weiterhin von Intel und Qualcomm zugekauft werden, wie AppleInsider berichtet.