Weihnachts-Event für Pokémon GO heute gestartet

Ab heute spendiert Entwickler Niantic Weihnachts-Boni für Pokémon GO-Spieler.

Bis einschließlich 3. Januar 2017 erhaltet Ihr bei der Aktivierung von Pokéstops besondere Boni. So bekommt Ihr beim ersten Besuch des Tages eine Brutmaschine.

Außerdem ist die Chance höher, Eier mit seltenen Pokémon wie Togepi zu ergattern. Auch die Pikachus mit Santa-Mützen lassen sich in der Zeitspanne leichter finden.

Weiteres Event ab 30. Dezember

Ein weiteres Boni-Event findet vom 30 Dezember bis zum 8. Januar statt. Dort wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, sowohl Starter-Pokémon als auch deren Entwicklungen zu finden.

Lockmodule halten in dieser Zeitspanne außerdem doppelt so lange wie normal, nämlich 60 statt 30 Minuten, wie die Entwickler von Pokémon GO verkündet haben. So will Niantic nicht nur die Spielzeit, sondern natürlich auch die In-App-Käufe ankurbelt. Ihr entscheidet, ob es Euch das – auch bei diesem Wetter draußen – wert ist.