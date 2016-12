Wegen Patentrechten: Nokia verklagt Apple

Offenbar verklagt Nokia Apple wegen Patentverletzungen in den USA und Deutschland

Nokia, auch nach dem Verkauf der Telefon-Abteilung an Microsoft 2014 ein großes Tech-Unternehmen, ist offenbar Patentverträge der letzten Jahre durchgegangen. Denn die Firma verklagt laut Informationen von CBNC Apple wegen Patentverletzungen.

Die Finnen haben durch ihre langjährige Forschung im Mobil-Bereich eine breite Anzahl an Patenten. Aufkäufe der Firmen NSN in 2013 und Alcatel-Lucent in 2016 haben weiterhin dazu beigetragen. Viele dieser Patente soll Apple der Klage zufolge bei der Herstellung ihrer Produkte nicht berücksichtigt haben.

Nokia: „Apple hat Verträge verletzt“

Apple habe zwar 2011 einen Vertrag bezüglich einiger Patente mit Nokia unterzeichnet, aber darüber hinaus auch andere patentierte Technologie verwendet.

Cupertino verneinte dies laut einem Nokia-Sprecher mehrfach, weshalb nun gegen Apple vorgegangen werde – in den USA wie in Europa (wo die Klage in Deutschland vorgebracht wurde).