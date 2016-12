The Grand Tour und mehr: Serienteile kurze Zeit ohne Prime-Abo gratis

Amazon hält für alle Serien-Freunde eine Weihnachts-Überraschung parat.

Auch wenn Ihr kein Abo für Amazon Prime Video abgeschlossen habt, werdet Ihr über die Festtage mit Serienteilen beschenkt. Diverse Amazon-Originals-Episoden lassen sich in den kommenden Tagen gratis streamen.

Dabei handelt es sich sich jeweils um die Auftakt-Episoden, unter anderem von The Grand Tour. Folge 1 der Kultserie ist vom 24. bis 26. Dezember ohne Prime- bzw. Video-Abo kostenlos zu sehen.

Außerdem sind die ersten Episoden von The Man in the High Castle, Transparent, Mozart in the Jungle, Das geheimnisvolle Kochbuch, Bianca Zauberkind, Creative Galaxy und Gortimer Gibbon gratis verfügbar.

Amazon Video könnt Ihr über iPhone, iPad, Smart TVs, Fire Tablets, Android-Smartphones und Tablets, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Xbox, PlayStation, Wii und Wii U anschauen.