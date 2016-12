Nur heute iTunes-Karten mit 33 Prozent Rabatt

Bitte denkt dran: Am heutigen Samstag gibt es iTunes-Karten zum Tiefstpreis.

Während Penny (Filialfinder) bzw. REWE (Filialfinder) und Lidl (Filialfinder) Euch morgen weiterhin nur 10 Prozent Rabatt anbieten, hebt sich Conrad ab. Nur am 24. Dezember bietet die Kette 33 Prozent auf iTunes-Karten.

Drei Karten pro Person, aber viele Kassen und noch mehr Freunde…

Die 15-Euro-Karten gibt es für 10 Euro. Maximale Abgabe-Menge: drei Karten. Aber natürlich könnt Ihr auch Freunde, Oma und Opa, Eltern und Schwiegereltern einspannen. Oder halt die ersten drei Karten an Kasse 1 kaufen, die zweiten an Kasse 2 und so weiter.

25 Conrad-Filialen finden sich in Deutschland. Sie öffnen in der Regel um 10 und schließen wegen Heiligabend 14 bzw. 16 Uhr, je nach Region. Am besten gleich um 10 Uhr da sein, Ihr werdet nicht die einzigen Interessenten sein…