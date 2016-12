Neu in New York: Parken per iPhone bezahlen

Autofahrer in New York können ihre Parkgebühr demnächst auch per iPhone bezahlen.

Bis Sommer 2017 werden alle 85.000 Parkplätze in New York, für die bezahlt werden muss, auf die neue Technik umgerüstet, die mit der App PaybyPhone Parking arbeitet. Das gab Bürgermeister Bill de Blasio bekannt. Die ersten Automaten in Midtown Manhattan sind ab sofort in Betrieb.

Mit der App, die es für iOS, Android und BlackBerry gibt, wird Parken quasi zu einem In-App-Kauf. Autofahrer müssen sich mit ihrer Autonummer und ihrer Kreditkarte registrieren. In den Parkautomaten müssen sie dann nur noch einen Code eingeben, und können so bezahlen.

Damit ist es sogar möglich, von unterwegs Geld „nachzuwerfen“, wenn ein Ende der Parkzeit droht. Die Fahrer müssen dafür dann nicht mehr zum Parkplatz zurückkehren. „Niemand muss mehr nach Kleingeld kramen. Dieses Update fürs 21. Jahrhundert macht Parken viel komfortabler“, so der Bürgermeister.

Die Polizei arbeitet künftig mit Tablets, mit denen sie kontrollieren kann, ob ein Autofahrer für seinen Parkplatz auch bezahlt hat. Die Ordnungshüter sehen die Kennzeichen der Autos, für die bezahlt wurde – und können sie dann mit den Nummern der geparkten Autos abgleichen.

Kürzer parken – Geld zurück

Und das Beste: Wer zum Beispiel für zwei Stunden zahlt, und schon nach einer Stunde zurückkommt, bekommt die Differenz erstattet. Transport-Stadträtin Polly Trottenberg: „Ich zahle nur so viel, wie ich verbrauche. Ich denke, das wird sehr beliebt sein bei den Autofahrern.“ Die Möglichkeit, wie bisher mit Kleingeld zu bezahlen, bleibt übrigens trotzdem erhalten.

(via Engadget und NY Daily News)