Netflix: Die Highlights und Neuerscheinungen im Januar

Netflix hat aktuell verraten, welche Neuerscheinungen Ihr für den Januar 2017 erwarten könnt.

Anfang des nächsten Jahres wird es frisches Film- und Serien-Material für Nutzer des Streaming-Dienstes geben. Hier eine Liste der Januar-Neuerungen und Highlights:

ab 1. Januar 2017

Best Friends: Zu jeder Zeit: Staffel 1

Ninja Turtles: The Next Mutation: Staffel 1

We’re Lalaloopsy – Staffel 1

Der Tatortreiniger: Staffel 5

Die Schöne und das Biest

Letters from Jima

Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby

Bedtime Stories

Duell der Magier

Atlantis: Die Rückkehr

Prince of Persia: Der Sand der Zeit

Hannah Montana und Miley Cyrus: Best of both worlds Concert

Em@il für dich

Bad Teacher

ab 3. Januar 2017

Shadowhunters: The Mortal Instruments, Staffel 2

Jen Kirkman; Just Keep Livin‘?

ab 6. Januar 2017

One Day at a Time: Staffel 1

Degrassi: Next Class: Staffel 3

Tarzan und Jane: Staffel 1

Coin Heist

ab 11. Januar 2017

Die blaue Lagune

ab 13. Januar 2017

Clinical

Eine Reihe betrüblicher Ereignisse: Staffel 1

The Investigator: A British Crime Story: Staffel 1

ab 17. Januar 2017

Neal Brennan: 3 Mics

ab 18. Januar 2017

You Me Her: Staffel 1

ab 20. Januar 2017

Frontier: Staffel 1

Bitten: Staffel 1-3

Voltron: Legendärer Verteidiger: Staffel 2

Gato Negro

Take The 10

ab 22. Januar 2017

Wissen macht Ah!: Vol. 1

ab 24. Januar 2017

Terrace House: Aloha State: Staffel 1, Teil 1

Gad Gone Wild

Honig im Kopf

American Sniper

ab 25. Januar 2017

Die Schlümpfe 2

ab 26. Januar 2017

Avengers: Age of Ultron

ab 27. Januar 2017

iBoy

Riverdale: Staffel 1

ab 30. Januar 2017

Wir sind die Millers