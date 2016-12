MacBook Pro Akku: Apple reagiert sofort auf Kritik der Tester

Gestern verweigerte der Consumer Reports wie berichtet dem neuem MacBook Pro eine Kaufempfehlung.

Die Begründung der unabhängigen US-Verbraucherorganisation: teilweise starke Schwankungen bei der Akku-Leistung. Apple hat umgehend daraufhin reagiert.

In einem Tweet erklärte Phil Schiller: Apple werde mit Consumer Report zusammenarbeiten, um die Testergebnisse zu analysieren und zu verstehen.

Den Widerspruch zu internen Testreihen bei Apple könne man nicht verstehen, sagte Schiller weiter. Die Heransgehensweise von Consumer Reports wurde von Teilen der Fachpresse in der Tat kritisiert. Unter anderem wird der Organisation vorgeworfen, nur oberflächlich getestet zu haben.

Fraglich bleibt, ob es sich um ein Hardware- oder Software-Problem handelt. Consumer Reports will nun weitere Tests durchführen, wenn Apple ein Update ausliefert. Merkwürdig auch: Vor allem Webseiten-Aufrufe via Safari führten in den Tests zu Schwankungen, mit Google Chrome fielen die Ergebnisse klar besser aus.