Last Minute Angebote: Mac, iPad, Zubehör in der großen Übersicht

Kurz vorm Fest haben wir Euch jetzt Last-Minute-Spartipps für Euch.

Viele Anbieter drehen vor Heiligabend noch mal an der Preisschraube. In dieser Meldung, die wir bei neuen Deals weiter aktualisieren werden, versammeln wir Last-Minute-Sparaktionen.

Solltet Ihr also noch kein Weihnachtsgeschenk für Eure Lieben gekauft haben, lohnt ein Blick auf die Angebote.

Last-Minute-Angebote im Überblick

Gravis

Der Apple-Retailer reduziert viele MacBooks, iMacs und auch Mac minis (danke thsch).

T-online-Shop

Neben Apple-Produkten sind derzeit auch die Sony Cybershot, Jawbone UP3, Drohnen und Philips Living Colors günstiger zu kaufen.

Saturn

Im Adventskalender der Kette gibt es noch bis 24. Dezember täglich neue Online-Angebote.

Conrad-Gutschein

Die Elektronikkette Conrad verkauft nur am Samstag iTunes-Karten mit 33 Prozent Rabatt. Aktuell bekommt Ihr am heutigen Mittwoch bei einem Einkauf ab 39 Euro Bestellwert einen Gutschein in Höhe von 7,77 Euro geschenkt. Das sind fast 20 Prozent.

Cyberport

In den heute auslaufenden Cyber-Deals findet Ihr unter anderem ein vergünstigstes iPad Pro.

Anki Overdrive

Das Starterkit der virtuellen Rennbahn mit 10 Streckenteilen und zwei Autos, verkauft Amazonfür 119 Euro statt 179 Euro.

Mactrade

Vier Mac-Aktionen sorgen für großes Sparpotential bei Mac- und MacBook-Käufen.

Notebooksbilliger

Hier gibt es täglich neue Angebote im „Adventskalender“.

Comtech

Die Retailkette hat günstige Geschenkideen für jede Preislage gebündelt: bis 100, bis 200, bis 500 und bis 1000 Euro.

Amazon

In den Tagesangeboten findet Ihr unter anderem viele Produkte der Philips-Hue-Reihe, Anker-Gadgets und Withings-Smart-Home-Zubehör.