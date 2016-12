iPhone 8: Kommen OLED Displays von neuer Firma?

Eine neue Firma für OLED-Displays ist als Zulieferer fürs iPhone 8 im Gespräch.

Immer häufiger werden Stimmen nach OLED-Displays im nächsten iPhone (2017) laut. Was schon für das letzte Modell im Gespräch war, ist aber keineswegs für das nächste gewiss.

Das gilt auch für die dünnen, schärferen Displays mit organischer OLED-Technik, für die bei Apple vielleicht auch ein neuer Zulieferer sorgen soll.

Ein Bericht von Bloomberg legt nämlich nahe, dass Apple OLED-Displays für iPhones bei Canon Tokki aus Japan kaufen will. Diese Tochterfirma von Canon stellt die vielleicht besten Displays der Welt her. Auch Samsung, Sharp und Co. stehen wohl schon Schlange.

Nötiges Kontingent für 2017 wohl nicht möglich

Problem: Die Maschinen für ein derartig explodiertes Produktionskontigent sind nicht vorhanden – und es braucht zwei Jahre, um eine neue Maschine herzustellen. Ob also schon im kommenden iPhone 8 in 2017 ein OLED-Display von Canon Tokki verbaut ist, wird sich zeigen. Noch ist ja neun Monate bis zum nächsten iPhone hin.

OLED ist die Zukunft, auch für Apple

Doch dass auch Apple auf OLED wechseln wird, ist im Grunde klar. Auch für Teruhisa Tsugami, Chef von Tokki. Er sagte gegenüber Bloomberg, die neuen Displays seien nicht nur funktionaler aufgrund ihrer dünneren Bauweise, sondern auch wegen ihrer Flexibilität. Kommt OLED, könnte also durchaus auch ein randloses iPhone erscheinen…