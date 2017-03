iPhone 7: Wie groß ist das GPS-Problem wirklich?

Nutzer des iPhone 7 berichten laut heise.de über GPS-Probleme.

Demnach arbeiten sowohl iPhone 7 als auch 7 Plus beim Tracking mit Sport-Apps weniger zuverlässig als ihre Vorgänger. Das iPhone 6S und 6S Plus sollen Distanz und Streckenverlauf exakter erfasst haben. Auch bei Karten- und Stadtplan-Apps, so Heise, kommt es offenbar zu ungenauen Messungen.

Abweichungen, so die Heise-Leser, tauchen vor allem in Bereichen außerhalb der Ballungsgebiete auf, wenn sich das iPhone zusätzlich zum GPS-Chip nicht auch noch auf WLAN-Stationen zur Ortung verlassen kann. Als betroffene Apps werden beispielsweise Runtastic und Strava genannt.

Es kommt offenbar zu Abweichungen von etwa 10 Prozent, die aus einem 10-Kilometer-Lauf dann eine 11 Kilometer lange Strecke machen. Die zurückgelegte Route soll dann beispielsweise Schlangenlinien zeigen (siehe Heise-Screenshot) – wodurch die vermeintliche Wegstrecke natürlich länger wird.

Austausch hilft nicht immer

Beim Orten in Apple Maps oder Google Maps soll der eigene Aufenthaltsort dann als blauer Punkt rund um den tatsächlichen Standort springen, diesen aber nicht exakt finden. In den Foren von MacRumors und auch direkt bei Apple wird das Thema bereits diskutiert. Bei einigen Nutzern half ein Austausch des iPhones, bei anderen bestand das Problem auch mit dem Austauschgerät. Noch ist auch völlig unklar, ob es sich um einen Hardwarefehler handelt, oder um einen Bug, den Apple per Update in Ordnung bringen kann.

Uns ist das GPS-Problem noch nicht aufgefallen. Und Euch? Habt Ihr solche Abweichungen auch schon bemerkt? Bitte schreibt uns, wir sind neugierig.