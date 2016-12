In dieser News: 25 Gratiscodes für Premium-App (2,99 Euro im Store)

Jetzt wollen wir die Mac-Besitzer unter Euch mit einer Premium-App beschenken.

Mit etwas Glück könnt Ihr das 2,99-Euro-Spiel Captain Temporium für den Mac gratis laden. Unten hängen wir 25 Gratis-Codes an diese News an.

Die 25 schnellsten User, die den Code auf ihrem Mac einlösen, erhalten das Spiel somit kostenlos statt 2,99 Euro.

Das erwartet Euch in „Captain Temporium“

Das Spiel für iOS, Apple TV und Mac ist eine moderne Variante der typischen Spielhallen–Ballerspiele der frühen 1980er Jahre. Die Handlung dreht sich um die letzte verbliebene Pilotin der Temporal Air Force.

Diese versucht in einer verzweifelten Abwehrschlacht nicht nur endlich den Highscore zu knacken, sondern auch ein teuflisches Imperium von Zeitreisenden zu vertreiben. Denn dieses ist sowohl in der Zukunft als auch in vergangene Jahrzehnte eingefallen und hat die jeweilige Technologie dieser Zeit übernommen.

Hier geht es zur iOS-Version:

Hier geht es zur Mac-App-Store-Version:

Hier sind die Gratis-Codes für die Mac-Version:

Wie immer gilt: Sind alle 25 Codes eingelöst, ist unsere Aktion beendet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Apple ist weder Sponsor noch Veranstalter dieses Gewinnspiels.

Viel Glück – und seid schnell! Bei ähnlichen Aktionen waren die Codes stets nach nicht mal einer Minute weg…