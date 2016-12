Geräte-Aktivierungen: iPhone dominiert Weihnachts-Einkäufe

Die Analysten von Flurry liefern ganz aktuell Zahlen zum Weihnachtsgeschäft von Apple.

Weil Apples Zahlen beeindrucken, wollen wir sie sofort (und nicht erst morgen früh) an Euch weiterreichen: Mit großem Abstand haben sich Käufer für das iPhone beim Geschenkekauf zu Weihnachten entschieden.

Basierend auf Tracking-Daten von tausenden Apps im Zeitraum 19. bis 25. Dezember hat sich gezeigt: 44 Prozent aller neuen Geräte-Aktivierungen wurden auf einem iPhone durchgeführt.

Samsung-Smartphones folgen abgeschlagen mit 21 Prozent. Huawei, LG, Oppo, Xiaomi und Motorola kommen maximal auf je zwei bzw. drei Prozent.

Die Flurry-Analysten bezeichnen das iPhone als „the gift to give“. In der Studie heißt es:

„While Samsung is slowly growing in popularity throughout the holiday season, up 1% from last year, Apple devices continue to be the gift to give.“