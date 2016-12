Faltbare Smartphones: 2019 bereits mit 20 Prozent Marktanteil?

Ein neuer Report geht davon aus, dass faltbare Smartphones 2019 auf 20 Prozent Marktanteil kommen.

Noch ist kein einziges solches Gerät auf dem Markt. In knapp drei Jahren soll sich das jedoch ändern. Kang Chung-seok von Kolon Industries, Hersteller entsprechender Display-Technologien, sieht eine strahlende Zukunft für faltbare Smartphones.

2019 jedes 5. Smartphone faltbar?

Zumindest in Südkorea soll 2019 jedes fünfte Mobiltelefon zusammenklappbar sein. 2018 werden drei bis fünf große Firmen ihre ersten entsprechenden Geräte produzieren lassen, wie AndroidAuthority berichtet. Ob die Beliebtheit solcher Geräte jedoch gleich zum Start so groß so wird: Wir sind da eher skeptisch…

Oder träumt Ihr jetzt schon von einem faltbaren iPhone-Display?