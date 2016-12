Die neuen AirPods sind da – und sie begeistern mich

Heute früh sind die AirPods bei mir angekommen – hier erste kurze Eindrücke.

Wer ein Apple-Produkt überschwänglich lobt, wird schnell als „Fanboy“ abgestempelt. Und auch wenn es nach diesem Artikel so sein sollte: Ich werde es überleben. Dann bin ich in diesem Fall gern Fanboy…

Nach drei Stunden mit den AirPods kann ich ein erstes Fazit ziehen: in jeder Beziehung begeisternd. Das Akku-Case, clever. Das Pairing, innerhalb von zwei Sekunden erledigt. Fast wie von Geisterhand.

Raffinierte Kleinigkeiten

Es sind die raffinierten Kleinigkeiten, die dieses Apple-Produkt auszeichnen: Zweimal auf einen AirPod tippen, schon ist Siri aktiviert. Oder das Aufladen. Extrem schnell, einerseits. Aber auch durchdacht: Klappe ich das Akku-Case auf, sehe ich auf dem iPhone eine Hinweismeldung, zu wieviel Prozent die AirPods selbst bzw. das Akku-Case geladen sind.

Lege ich die AirPods ab, wird die Musik automatisch beendet. Nehme ich sie wieder aus dem Akku-Case und stecke sie ins Ohr, läuft die Musik unverzüglich an.

Der Klang: überzeugend für In-Ears. Und wir reden hier von In-Ears, nicht von Over-Ears wie den Bowers & Wilkins P7 oder den Bose Quiet Comfort 35, die beide auch auf meinem Schreibtisch liegen. Ich habe diverse In-Ears im Einsatz, diese hier klingen mit Abstand am besten. Voluminös, ausgewogen, klar.

Und das Aussehen?

Bleibt das Aussehen. Mich stört‘s nicht, dass im Vorfeld das Design gedisst wurde. Draufhauen ist halt billig und bringt Klicks. Okay, Kollege Stefan lästert auch: „Sorry, sieht dämlich aus.“ Freund Frank sagt: „Die sehen echt, naja, merkwürdig im Ohr aus. Aber wenn irgendwann alle damit rumlaufen, ist es auch egal.“

Müssen ja gar nicht alle damit rumlaufen. Hauptsache, mich begeistern die AirPods. Ein echter Coup von Apple.

Jetzt werde ich noch einen wichtigen Check machen: Halten Sie beim Joggen auch in den Ohren? Ich werde nach meiner Laufrunde noch mal per Update in dieser Meldung berichten. Falls ich aufgrund der Temperaturen nicht erfroren bin…