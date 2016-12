Die besten neuen Spiele in der Übersicht (KW 51/16)

Donnerstag ist Spiele-Tag im App Store. Wir filtern die besten Neuerscheinungen für Euch heraus.

Mit Direkt-Links geht’s sofort rein in die kompakte Übersicht der neuen Spiele-Apps.

The Walking Dead – A New Frontier: Die erste Episode der neuen, fünfteiligen Spiel-Serie von Walking Dead dreht sich um Javier und Clementine, die durch große Verluste verbunden sind.

RollerCoaster Tycoon Classic: Mehr Retro wird es dieses Weihnachten für die 80er- und 90er-Generation kaum werden als mit Ataris iOS-Version der Ur-Ausgaben des Freizeitpark-Games.

Moonlight Express: Santa Claus‘ Gehilfe Palti liefert unter Eurer Führung in diesem Kletter- und Flug-Abenteuer Geschenke aus.

Snowball!: Aber nicht nur Platformer, auch Flipper können sehr weihnachtlich sein – wenn sie mit Schneebällen statt Metallkugeln schießen.

Pocket Bandit: Ein Puzzle-Game für die Apple Watch, hinter dessen Rätseln das Entschlüsseln eines Codes zur Erlangung von Diebesgut steht.

Stickman Base Jumper 2: Die ikonischen Strichmänner brauchen wieder Adrenalin. Deshalb stürzen sie sich mit Paragliding-Schirmen und Basejumping-Seilen erneut von Gebäuden.

Geometry Dash World: Mit täglichen Herausforderungen und einem Online-Modus kehrt Geometry Wars zur Ferienzeit mit einer neuen Episode zurück.

Bomb Hero 3D: Klassisches Arcade-Konzept, neu aufgelegt – Bomben zum Freischaufeln komplexer Level-Labyrinthe legen.

Evhacon 2: Ein düsteres Mittelalter-RPG von zwei Indie-Entwicklern, die sowohl für diese zweite als auch die erste Folge komplett eigene Plots konzipiert haben.

Lost in the Woods: Noch etwas altertümlicher und dazu noch sehr mystisch geht es in dem mit Puzzlen durchsetzten Point-and-Click Abenteuer Lost in the Woods vonstatten.