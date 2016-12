Codename Ferrari: Angeblicher Leak spricht von drei iPhones in 2017

Geleakte Dokumente, angeblich von Apple, geben Hinweise auf den iPhone-Fahrplan 2017.

Die Dokumente wurden zuerst von einem User des chinesischen Online-Netzwerks Sina Weibo gepostet. Eine darin angegebene Produktdokumentation, angeblich direkt aus dem Hause Apple, nennt drei iPhone-Modelle, die 2017 kommen sollen.

Sie tragen im Text die aussagekräftigen Titel „D20“, „D21“ und „D22“.

D20 hieß angeblich schon das iPhone 7 Plus, wie cnBeta dazu berichtet.

Der in den Dokumenten enthaltene Lineup-Plan könnte also auf ein Update des iPhone 7 in zwei Modellen sowie einem neuen Highend-Modell hinweisen. Dieses dritte, verbesserte Modell trägt in den Dokumenten passenderweise den zusätzlichen Codenamen „Ferrari“.

„Ferrari-iPhone mit vielen Neuerungen“

Das Modell werde viele neue Features bereithalten, so der Leaker. Von einem (größeren) AMOLED/OLED-Display über NAND Flash-Speicher und einem neuen Mainboard bis zu einer neu platzierten SIM-Karte für neue Baumöglichkeiten sei alles im Gespräch.

Bestätigt ist davon noch nichts, allerdings gingen Prophezeiungen von Analysten wie dem sehr treffsicheren Ming-Chi Kuo in eine ähnliche Richtung.