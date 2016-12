Apple Music: Die Macher über intuitive Bedienung und Musikstile

In einem Interview sprechen Jimmy Iovine und Larry Jackson über den Stand von Apple Music.

Die beiden Musik-Gurus sind natürlich R’nB und HipHop verbunden – und denken, dass Apple Music geholfen hat, diese Musikstile stärker in der modernen Kultur zu verankern. Sie denken da etwa an ein Album wie Frank Oceans „Blonde“, das zum Launch exklusiv bei Apple Music gestreamt wurde.

Aber auch andere Künstler wie Drake, The Weeknd oder J.Cole sind stark mit Apple verbunden. Doch trotz der immer häufigeren Exklusiv-Releases hat Cupertino laut Iovine kein Interesse daran, ein eigenes Label zu gründen.

Intutive Streaming-Dienste statt Torrent-Downloads

Vielmehr soll Apple Music auch in Zukunft einfach und intuitiv zu bedienen sein. Nur so könne, das bestätigt auch Jackson, illegalen Downloads über Torrent-Seiten und ähnlichen Portalen etwas entgegengesetzt werden.

Zeitgleich will Apple ein intensives Verhältnis zu Künstlern aufbauen, auch zu kontroversen Künstlern wie Kanye West – trotz dessen Verbindung zu Jay-Zs Streaming-Service Tidal. Der Grund, so Iovine, ist leicht zu verstehen: „Trotz aller Schwierigkeiten gibt man einfach alles, was man kann.“ Und so solle es mit Apple Music auch weitergehen.

Wie zufrieden seid Ihr mit Apple Music? Was gefällt Euch, was fehlt noch?

Ist der Schwerpunkt R’nB/HipHop in Ordnung? Oder welche Musik hört Ihr am liebsten?