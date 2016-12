App-Mix: Kindle Deals, gute neue Spiele und viele Rabatte

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

Snapchat: Dank Update könnt Ihr jetzt mit 16 Freunden gleichzeitig snappen und chatten.

Ticket To Ride: Spielenachschub! Der neue Deutschland-Plan für das Zug-um-Zug-Spiel ist jetzt da. Aktuell ist die App auch noch 50 Prozent vergünstigt erhältlich:

Pado: Die empfehlenswerte Gesundheits-App hat ein großes Update auf Version 2.0 hingelegt. Auf dem iPhone wurden die Export-Funktionen erweitert, die Watch-Version wurde komplett neu gestaltet und zählt nun Schritte bzw. zeichnet Tracks autonom auf.

Kindle: Lesefreunde finden aktuell 60 eBooks um mindestens 50 Prozent reduziert. Ideal, um sich für Weihnachten mit Lesestoff zu versorgen.

SnipNotes: Die intelligente Notiz-App für iOS und Apple Watch zum schnellen Speichern von Inhalten aus der Zwischenablage bzw. von Text und Bildern aus anderen Apps hat 3D Touch, verbesserte Schnellfunktionen und mehr per Update erhalten. Bis 31. Dezember ist SnipCotes 66 Prozent reduziert.

24me: Der Task-Manager hat die lang gewünschte Suchfunktion eingeführt. Aufgaben und Notizen suchen.

Sportschau: Die ARD-App hat in der Live-Übersicht jetzt auch einen Wintersport-Ticker integriert.

Mesmeracer: Das neue One-Touch-Arcade-Game von b-interactive startet am 12. Januar im Store. Heute ist das erste Video erschienen – vielsprechend:

RollerCoaster Tycoon Classic, frisch erschienen, ist unsere heutige App des Tages: Das Freizeitpark-Spiel bietet die Inhalte aus zwei großen Hits der Serie, aus RollerCoaster Tycoon and RollerCoaster Tycoon 2. Wie gewohnt müsst Ihr Euren Freizeitpark perfekt managen, Ihr könnt Achterbahnen bauen und neue Attraktionen hinzufügen (Video unten).

The Walking Dead – A New Frontier: Die erste Episode der neuen, fünfteiligen Spiel-Serie von Walking Dead dreht sich um Javier und Clementine, die durch große Verluste verbunden sind.

Moonlight Express: Santa Claus‘ Gehilfe Palti liefert unter Eurer Führung in diesem Kletter- und Flug-Abenteuer Geschenke aus.

Snowball!: Aber nicht nur Platformer, auch Flipper können sehr weihnachtlich sein – wenn sie mit Schneebällen statt Metallkugeln schießen.

Pocket Bandit: Ein Puzzle-Game für die Apple Watch, hinter dessen Rätseln das Entschlüsseln eines Codes zur Erlangung von Diebesgut steht.

Stickman Base Jumper 2: Die ikonischen Strichmänner brauchen wieder Adrenalin. Deshalb stürzen sie sich mit Paragliding-Schirmen und Basejumping-Seilen erneut von Gebäuden.

Geometry Dash World: Mit täglichen Herausforderungen und einem Online-Modus kehrt Geometry Wars zur Ferienzeit mit einer neuen Episode zurück.

Bomb Hero 3D: Klassisches Arcade-Konzept, neu aufgelegt – Bomben zum Freischaufeln komplexer Level-Labyrinthe legen.

Evhacon 2: Ein düsteres Mittelalter-RPG von zwei Indie-Entwicklern, die sowohl für diese zweite als auch die erste Folge komplett eigene Plots konzipiert haben.

Lost in the Woods: Noch etwas altertümlicher und dazu noch sehr mystisch geht es in dem mit Puzzlen durchsetzten Point-and-Click Abenteuer Lost in the Woods vonstatten.