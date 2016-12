Anker: Neue 20.000 mAh Powerbank zum Start 30 % günstiger

Amazon hat heute eine neue 20.000 mAh Powerbank, den PowerCore II, vorgestellt.

Das Gute: Zum Verkaufsstart wird der externe und portable Akku mit 30 Prozent Rabatt abgegeben – für maximal 24 Stunden.

Update: Das ging schnell. Die limitierte Rabattaktion ist aufgrund unserer News wie prognostiziert auf großes Interesse gestoßen und daher jetzt zuende gegangen. Der neue Anker-Akku lässt sich aber zum Normalpreis von 42,99 Euro weiter bestellen.

Die zweite Generation des extrem leistungsvollen Akkus lädt doppelt so schnell wie gewohnt. Möglich machen das zwei Eingangs-Ports. So lässt sich die Powerbank mit 4A unter sechs Stunden voll aufladen. Laut Anker „doppelt so schnell wie reguläre externe Akkus“.

PowerCore II hier kaufen

Code an der Kasse:

JP5X-LAUXV9-AEQCGE

30,09 Euro statt 42,99 Euro

Weitere Details: Alle drei Ausgangsports sind mit Ankers patentierter PowerIQ Technologie ausgestattet. So ist das Laden von bis zu drei Geräten gleichzeitig möglich. Der neue PowerCore II lädt ein iPhone bis zu sieben Mal auf. Überspannungsschutz und Kurzschlussschutz halten das Zubehör sicher.

Zum Start limitiert, bei Interesse schnell sein

Bitte denkt dran: Das Angebot dürfte sehr begehrt sein. Zum Verkaufsstart gibt es nicht viele PowerCore II. Bei Interesse solltet Ihr nicht zu lange überlegen.