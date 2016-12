Angetestet: Bowers & Wilkins P7 und P3 On-Ear Kopfhörer

Ihr sucht noch ein Weihnachtsgeschenk? Wir haben die Bowers & Wilkins P7 Kopfhörer angetestet.

In Sachen audiophiler Sound-Geräte, ob nun Kopfhörer oder Heimanlagen, gehört Bowers & Wilkins seit Jahren zu den Top-Marken. In einem ausgiebigen Test haben wir uns den P7 Over-Ear Kopfhörern widmen dürfen und können nun von unseren Erfahrungen sprechen.

Zunächst zum allgemeinen Look: Im klassischen Industrier-Design von B&W macht das elegante Schwarz des in allen Teilen verarbeiteten Leders mit den passenden Metall-Rahmen enorm was her, egal ob auf dem Kopf, am Hals oder auf dem Studio-Tisch.

Für alle iDevices optimiert und zertifiziert

Mit dem „MFI“-Siegel von Apple zertifiziert, sind die P7 – für uns natürlich immens wichtig – für die Soundausgabe von iDevices optimiert. Natürlich auch für das iPhone 7 via Bluetooth und sekundenschneller kinderleichter Kopplung. Ein Kabeleinsatz ist dennoch möglich. Das Kabel ist im Lieferumfang enthalten.

Hervorragende Soundqualität

Wenn alles mit dem Abspielumständen geklärt ist, kann dann endlich die Musikwiedergabe beginnen. Und dann startetlogischerweise erst das wahre Vergnügen, denn die Qualität ist schlicht und einfach hervorragend.

Für Technik-Freaks hier die zugehörigen Specs: Frequenzumfang 10 – 20.000 Hz, Wandler 40 mm, Impedanz 22 Ohm, Empfindlichkeit 111 dB/V bei 1 kHz – aber die reine Freude beim Hören jedes einzelnen Details erkennt auch der geübte Laie mit auch nur rudimentärem Musikverständnis.

Angenehme Passform für alle Kopfgrößen

Diese Sound-Qualität sollen die Kopfhörer laut Produktangaben mit ihrer passgenauen Form und Doppelkammer-Ohrpolstern auch angenehm und schalldicht übermitteln – und das tun sie auch. Auf jedem Kopf passgenau sitzend, ist es möglich, dass Ihr sie nach einer kurzen Eingewöhnungsphase auf dem Kopf überhaupt nicht mehr spürt.

Für derartige Studio-Qualität, die dank mitgeliefertem Lederetui auch geschützt unterwegs ausgepackt werden kann, muss natürlich auch etwas Geld hingelegt werden. Doch eine lohnende Investition für Audiophile sind die P7-Kopfhörer dennoch allemal. Unser alter Spruch gilt auch hier: Lieber einmal teuer kaufen, als x-mal über Billigkopfhörer ärgern.

Bowers & Wilkins P3: Die günstigere Alternative

Wer gern von der B&W-Qualität profitieren würde, aber nicht so viel Geld ausgeben will, für den gibt es noch eine Alternative: Die eher für mobilen Einsatz gedachten Bowers und Wilkins P3-Kopfhörer der Serie 2.

Mit gleichen Materialien und genauso guter Passform sitzen die schmaleren P3 gut auf dem Kopf, sind aber deutlich leichter als die P7. Sie liefern einen sehr guten Sound, der aber nicht vergleichbar mit dem P7 ist. Der P3 ist aber immer noch von außergewöhnlicher Qualität für die Preislage.