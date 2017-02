Akkutausch beim iPhone 6s: Alle Infos, Prüfformular jetzt online

Das Akku-Problem beim iPhone 6S zieht weitere Kreise.

Wir bekommen viele Mails von Euch, in denen Ihr uns schildert, dass sich auch Euer 6s unvermittelt abschaltet, obwohl laut Anzeige noch genug Akku vorhanden ist.

Und teilweise scheint tatsächlich auch das iPhone 7 betroffen zu sein. iTopnews-Leser Timmo B. schreibt uns jedenfalls, dass sich sein neues iPhone bei 81 Prozent Rest-Akku plötzlich ausschaltete.

Hauptsächlich geht es aber ums 6s, und zwar vor allem um Geräte, die zwischen September und Oktober 2015 produziert wurden. Apple hat nun eine Seite eingerichtet, auf der Ihr prüfen könnt, ob Euer iPhone betroffen ist (Danke an unseren Leser Thomas R., der die Seite als erster entdeckte).

Hier seht Ihr nach Eingabe der Seriennummer, ob Euer 6s für den nun laufenden Akkutausch wegen plötzlichen Abschaltens qualifiziert ist. Zuvor konntet Ihr diese Frage nur telefonisch klären.

Wenn Euer Akku getauscht werden muss, könnt Ihr Euch an einen autorisierten Service Provider, an einen Apple Store oder an den technischen Support von Apple wenden. Alle Kontaktmöglichkeiten findet Ihr auf der angegebenen Seite.

Neue Akkus ab Dezember

Allerdings gibt es nun offenbar ein weiteres Problem: Die Austauschaktion führt zu einer Knappheit bei 6s-Akkus. Deshalb kann der Akku im Apple Store teilweise nicht sofort gewechselt werden. Daher solltet Ihr Euch unbedingt für einen Termin anmelden und nicht einfach in den Store latschen. Neue Lieferungen soll es Mitte Dezember geben. Golem weiß mehr dazu.

Tipp zur Selbsthilfe

Vielleicht könnt Ihr Euch auch selbst helfen: Bisweilen hilft es, den Akku auf 100 Prozent zu laden, dann komplett leerlaufen zu lassen und neu zu laden.

Seid Ihr betroffen? Wenn ja, mit welchem iPhone? Und was hat Euch Apple geraten?