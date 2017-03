WhatsApp: GIFs aus Video oder Live Photo erstellen – so geht’s

Wie Ihr aus WhatsApp heraus GIFs versendet, haben wir Euch schon am 3. November gezeigt.

Das in der letzten Nacht verteilte Update 2.16.15 von WhatsApp geht nun noch einen Schritt weiter. Ab sofort stellt WhatsApp auch einen Editor zum Umwandeln Eurer Videos und Live Photos in GIFs bereit.

Eingebaut wird das GIF bzw. Live Photo, indem Ihr in einem Chat einen Anhang aus der Fotomediathek Eures iPhones hochladet. Das Video darf maximal 7 Sekunden lang sein.

Live Photo hinzufügen nicht wirklich gut gelöst

Ihr fügt es das Video über das +-Zeichen links unten -> Foto und Video Mediathek hinzu und bekommt oben am rechten Bildschirmrand dann auch noch die Option, das GIF zu drehen, zu beschneiden oder mit Emojis, Text oder Handzeichnungen aufzupeppen.

Live Photos in GIFs umzuwandeln und hinzuzufügen ist nicht ganz so einfach wie das Hinzufügen der Video-GIFs. Um ein Live Photo als GIF anzuhängen, wird ein iPhone 6s, 6s Plus, 7 bzw. 7 Plus vorausgesetzt.

Ihr drückt dann per 3D Touch fest auf das entsprechende Live Photo, schiebt das Bild nach oben und seht danach die Option „Als GIF auswählen“. Nicht besonders schlau gelöst, aber eine willkommene Zusatzoption.