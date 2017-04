So funktioniert das Schlafenszeit-Feature in iOS 10

Die Uhr-App von iOS 10 will Euch zu einem besseren Schlafrhythmus verhelfen.

Neben vielen offensichtlichen Features in iOS 10 gibt es auch versteckte Funktionen. So das Schlafenszeit-Feature der neu gestalteten Uhr-App, welches zu einem gesunden Schlafrhythmus beitragen soll.

Erwachsene brauchen zwischen sieben und acht Stunden Schlaf. Das weiß die Uhr-App – und erlaubt Euch, Erinnerungen einzustellen, die Euch an feste Schlafenszeiten erinnern.

-> Öffnet die Uhr-App

-> Tippt unten in der Mitte auf „Schlafenszeit“

-> Definiert eine Aufwachzeit

-> Stellt ein, an welchen Wochentagen Ihr regelmäßig zu Bett gehen wollt

-> Stellt in der Folge ein, wie lang Ihr jede Nacht schlafen wollt

-> Anschließend stehen Erinnerungstöne zur Verfügung, die eine bestimmte Zeit vor der optimalen Einschlafzeit abgespielt werden. Diese sind neuartig im Vergleich zu den Standard-Klingeltönen von iOS