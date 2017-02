iPhone 7: Hat es Probleme mit Bluetooth?

Gibt es Probleme mit Bluetooth-Verbindungen beim iPhone 7.

In verschiedenen Foren wurden in den letzten Tagen Userstimmen laut, die von Bluetooth-Störungen bei der Nutzung Ihres neuen iPhone 7 berichten. Vor allem Verbindungen mit CarPlay in BMW-, Kia- und Ford-Autos scheinen betroffen zu sein.

Derartige Threads gibt mittlerweile nicht nur in Apples eigenen Foren, sondern auch bei Reddit und im MacRumors-Forum. Insbesondere beklagen sich User dabei über abbrechende Audio-Verbindungen.

Apple: Problem wird per Update behoben werden

BMW hat das Problem bereits von offizieller Seite bestätigt. Wir Macrumors berichtet, soll Apple überdies einigen der User versprochen haben, dass das Problem in einem Software-Update behoben werden wird. Die aktuelle Beta 1 von iOS 10.1 tut es aber wohl noch nicht.

Kritisch ist diese Bluetooth-Problematik natürlich in Hinblick auf den fehlenden Kopfhöreranschluss im iPhone 7. Apple setzt auf die Technik als einen sicheren Weg für kabelloses Musikhören. Verbindungsprobleme könnten dieser Einschätzung schaden.

Funktioniert die Bluetooth-Funktion Eures iPhone 7 gut – oder habt Ihr ähnliche Probleme?