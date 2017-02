iOS 10: Webseiten und mehr mit 3D Touch in PDF umwandeln

So exportiert Ihr in iOS 10 mithilfe von 3D Touch Webseiten und mehr als PDF.

Ein großer Vorteil von Macs ist seit jeher die einfache Option PDFs zu erstellen. Über den Unterpunkt „PDF…“ in jeglichem „Drucken…“-Menü können PDFs erstellt und auch direkt per Mail versendet werden.

Letzteres Feature gibt es jetzt auch, etwas versteckt, in iOS 10. Ein Gerät mit Force Touch (iPhone 6s oder neuer) wird dafür benötigt.

-> Zeigt an, was Ihr als PDF exportieren wollt (Fotos, Webseiten, Dokumente in Apps oder Safari etc.)

-> Tippt den zugehörigen Sharing-Button (Quadrat mit Pfeil nach oben)

-> Tippt auf „Drucken“ – manchmal müsst Ihr die helle Button-Reihe dafür nach rechts scrollen

-> Eine Vorschau erscheint. Drückt mit 3D Touch auf sie

-> Drückt, nachdem die Vorschau hervorgehoben wurde, noch einmal fester

-> Eine Dokumenten-Ansicht erscheint

-> Über das Sharing-Menü könnt Ihr sie jetzt als PDF mailen, in iBooks sichern und mehr