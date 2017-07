RainToday, WeatherPro: Premium-Abo stark reduziert

Die App RainToday wird ein Jahr alt und beschenkt Käufer mit einem großzügigen Abo-Rabatt.

Das nützliche Tool der MeteoGroup warnt Euch vor kommendem Regen. Dazu lokalisiert die App Euch via GPS und zeigt für den genauen Standort alles Wichtige an:

Wann der Regen kommt, wie lange es regnen wird und zu welchen Zeiten es nach aktuellem Stand trocken bleibt.

Ein Regenradar zeigt außerdem auch die Zentren der kommenden Regenschauer live und in Bewegung an. RainToday ist eine Gratis-App, deren eingebaute Werbung via In-App-Kauf ausgeschaltet wird.

MeteoGroup-Abo für 5,99 statt 9,99 Euro

Diese Premium-Variante kostet normalerweise 9,99 Euro pro Jahr. Zum Geburtstag von RainToday ist das Abo nur heute und morgen allerdings auf 5,99 Euro reduziert. Es gilt überdies für alle Apps der MeteoGroup, wie etwa auch WeatherPro und Alerts Pro.

Wer also sein Meteo-Abo endlich abschließen oder als Bestandskunde günstiger verlängern will, sollte zeitnah zuschlagen. (App ab iOS 8.0, ab iPhone 4S, deutsch)

Weitere Apps der MeteoGroup:

WeatherPro Wetter iPhone (36935) 70 MB 2,99 €