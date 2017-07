750 – 375 = 0. Ein Bug in Apples Taschenrechner-App? (Update)

Kurioses am frühen Morgen: Ist die Taschenrechner-App von Apple verbuggt?

Update: Viele Leser haben uns gebeten, die Meldung noch einmal nach oben zu ziehen. Wir sind selbst überrascht, dass es rund 460 Kommentare, Stand Montagabend, 20 Uhr, gab. Das ist reif fürs Guinness Buch der Rekorde. Wir geben Euch also – auf zahlreiche Leserwünsche hin – die Gelegenheit, die Zahl der Kommentare auf 500 zu schrauben. Unser Zählsystem werden wir optimieren, in diesen schwindelerregenden Höhen synct die Zahl der Kommentare nicht immer ganz genau, wir bitten das zu entschuldigen.

Unser Bericht vom 29. Mai:

Bitte rechnet mal in der App nach: 97 – 48,5!

Macht 48,5. Eigentlich, aber in der App steht die Null. Laut Apple ist das Ergebnis: 0.

Rechnet nun noch einmal in der App: 750 – 375! Macht 375, genau. Aber die Taschenrechner-App von Apple sagt: 0.

Haben wir was verpasst? In der Schule? In Mathe? Oder hat sich da ein Bug eingeschlichen? Unter Mac OS X gab schon einmal einen Taschenrechner-Bug bei Apple, aber unter iOS?

Sachdienliche Hinweise bitte nicht an die nächste Polizeidienststelle, sondern unten in den Kommentaren abwerfen (danke, John und Pauline).